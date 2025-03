Ce modèle, disponible en version 13 et 15 pouces, serait doté de spécifications similaires au MacBook Pro M4, sorti en novembre 2024. Il bénéficierait notamment de 32 Go de RAM, d'une bande passante mémoire de 120 GB/s et d'un processeur 10 cœurs. La batterie, quant à elle, gagnerait de une à deux heures d'autonomie et une nouvelle option d'affichage nano-texturé favoriserait le confort oculaire en réduisant l'éblouissement. Côté webcam, on devrait pouvoir s'attendre à un modèle Center Stage 12 MP.