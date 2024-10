Le modèle M4 Max est le plus puissant de toute la gamme, avec sa puce CPU jusqu'à 16 cœurs et son GPU jusqu'à 40 cœurs, qui peut prendre en charge jusqu'à 128 Go de RAM. Le modèle de base dispose quant à lui de 36 Go de mémoire unifiée par défaut. Apple liste quelques exemples des bienfaits de son tout dernier processeur gravé en 3 nm, avec une compilation de code sur Xcode deux fois plus rapide que la puce M1 Max, et annonce des performances générales jusqu'à 3,5 fois plus importantes que sur ce dernier processeur. Apple indique une autonomie de 16H en navigation web, pas forcément mieux que les précédents modèles.

La marque met enfin l'emphase, comme à chaque lancement produit depuis la rentrée, sur Apple Intelligence. Le Neural Engine chargé des tâches IA serait trois fois plus rapide que celui du M1 Max. Rappelons toutefois que la suite d'outils IA d'Apple n'en est qu'à ses balbutiements, et n'est disponible en France qu'en passant son Mac en anglais U.S.