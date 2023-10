La nouvelle gamme de MacBook Pro M3 baisse le prix d’entrée à 1999 €

Les modèles un peu plus haut de gamme de ce nouveau catalogue (ceux équipés des puces M3 Pro et M3 Max) ont, eux, le droit à un nouveau coloris « Noir sidéral », une prise USB-C de plus et un adaptateur secteur 96 Watts (seulement pour les modèles 12 et 14 cœurs). La gamme de prix des modèles avec M3 Pro et M3 Max (en 14 pouces) va de 2499 € à 3999 €. Une addition salée que vous pouvez encore faire grimper si vous optez pour des configurations plus puissantes. Le MacBook Pro M3 Max peut aller jusqu’à 16 cœurs de CPU, 128 Go de RAM et 8 To de SSD (pour la bagatelle de 8254 €).