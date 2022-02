Le MacBook Pro M2 en bonne voie pour arriver au printemps

Plus ou moins défraîchie, la gamme MacBook Pro a repris de très belles couleurs avec l'arrivée de nouveaux modèles de 14 et 16 pouces en fin d'année dernière. Si l'on en croit DigiTimes, Apple aurait néanmoins pour projet d'aller plus loin dans ce renouvellement, et ce, dans les prochaines semaines.