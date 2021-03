Apple : deux nouveaux MacBooks Silicon à venir en 2021, avec un nouveau design

Initialement prévue pour le second trimestre, la production en masse de ces machines auraient finalement été repoussée de quelques mois. C'est d'ailleurs sur cette période qu'avait tablé l'analyste Ming-Chi Kuo, spécialisé dans les produits de la société et qui s'adonne à plusieurs projections.

On le sait, et ce n'est pas vraiment un scoop, Apple souhaite migrer toutes ses machines vers ARM dans le courant des 18 prochains mois. Logiquement, ces prochains modèles seront donc propulsés par la puce Apple Silicon.

En revanche, la nature exacte de cette puce reste encore inconnue. Selon de précédentes rumeurs, il s'agirait d'une variante de la puce M1 introduite en novembre dernier sur le nouveau Mac mini, le MacBook Air et sur un premier MacBook Pro. Connue sous la références M1X, la puce viendrait supplanter les actuels Intel Core i5 et Core i7 présents sur les autres modèles commercialisés par la société. Pour mémoire, la puce M1X serait composée de 12 cœurs avec un GPU à 16 cœurs et serait capable de prendre en charge 32 Go de mémoire vive.