L'iPhone SE 2022 et l'iPad 5G devraient être présentés juste après le MWC

Le gros du programme de cet évènement est déjà connu depuis plusieurs semaines. Sauf grosse surprise de dernière minute, Apple devrait présenter en premier lieu le successeur de l'iPhone SE . Ce nouveau smartphone d'entrée de gamme ne devrait pas être fondamentalement différent du précédent modèle, à ceci près qu'il intégrerait un nouveau processeur plus rapide ainsi que la 5G. On peut espérer également quelques améliorations du côté de la photo.

Second produit attendu, l'iPad Air . Après un an et demi de bons et loyaux services, la tablette d'Apple devrait être revue avec encore une fois un design identique ou presque, mais une fiche technique révisée incluant un nouveau processeur (possiblement un A15 Bionic).

Apple pourrait aussi avoir un nouveau Mac équipé d'une puce M1 à présenter, mais aucune information n'a été communiquée à ce sujet. Le successeur du MacBook Pro 13 pouces n'est pas attendu avant la fin de cette année, il pourrait donc s'agir d'un MacBook Air, mais rien n'indique qu'il sera annoncé.

Apple profiterait enfin de l'occasion pour lancer iOS 15.4, la mise à jour de son système d'exploitation mobile qui apportera comme amélioration majeure le support de Face ID même avec un masque , tout du moins si vous possédez un iPhone 12 ou un iPhone 13 , seuls modèles concernés par cette modification.