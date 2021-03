Apple : l'événement du 23 mars repoussé à avril, le nouvel iPad Pro serait au programme

C'est une fois de plus Jon Prosser qui se jette à l'eau en affirmant que l'Event initialement prévu pour mars se tiendra finalement en avril, un mois habituellement calme en annonces pour la marque. Toutefois, il ne serait non pas question d'un, mais de trois évènements différents entre septembre et novembre 2020. Apple semble bousculer ses habitudes et préférer des keynotes moins denses et plus éparses, sans doute pour profiter de la couverture médiatique.