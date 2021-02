Apple : des leakers évoquent la sortie des AirTags, iPad Pro mini-LED et AirPods 3 en mars

Si le leaker Jon Prosser avait initialement parié sur le mois d'octobre pour le lancement des Apple AirTags, il table désormais sur le mois prochain... comme finalement tous les aficionados de la société.

Les trackers Apple AirTags exploiteraient la puce U1 embarquée au sein des récents iPhone afin de localiser certains objets directement depuis l'application Find My. Il s'agit alors d'une alternative aux populaires trackers de Tiles.

Jon Prosser ajoute qu'un nouvel iPad Pro serait sur la table. Plus précisément, certains rapports spéculent sur un iPad Pro de 12,9 pouces doté d'un écran mini-LED et propulsé par une puce A14. Restons sceptiques sur cette annonce. D'une part, Apple a dévoilé ces nouveaux iPad Pro en mars 2020 (soit deux ans et non 12 mois après la génération précédente). D'autre part, la firme de Cupertino a déjà quasiment enterré l'iPad Pro 2020 11 pouces en dévoilant six mois plus tard l'iPad Air 4 presque identique et propulsé par la puce A14. La société pourrait-elle également venir supplanter l'iPad 12,9 pouces 2020 ? Enfin, la société intégrerait-elle dans cet iPad Pro 2021 la même puce que celle de l'iPad Air 4 sorti en 2020 ?

Enfin, Apple aurait également dans les cartons la troisième génération des AirPods standards. Les premiers AirPods ont été lancés en décembre 2016 avec par une mise à jour matérielle en mars 2019.