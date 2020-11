Apple : les Airpods 3 et l'iPad mini LED prévus pour le 1er semestre 2021 selon Kuo

L'analyste Ming Chi-Kuo, spécialisé dans les technologies d'Apple, semble miser sur l'arrivé des AirPods 3, qui reprendraient le design des AirPods Pro. Le constructeur Taiwan Career Technology s'apprêterait en effet à recevoir une commande d'Apple pour amorcer la production, ce qui concorde avec de précédents rapports émanant de Digitimes.

GSM Arena, qui rapporte l'informations, explique que pour ses prochains AirPods, Apple aurait commandé des cartes souples pour la gestion de la batterie. C'est d'ailleurs cette technologie qui serait embarquée au sein des iPhone 13, et partiellement utilisée depuis l'iPhone 8. Basé sur du polymère de cristaux liquides, ce matériau serait plus flexible que des circuits imprimés traditionnels et surtout plus performant.

Pour l'iPhone 13, tout comme pour les AirPod 3, Apple adopterait ainsi pleinement ces « LCP Soft Board » ; et selon Ming Chi-Kuo, puisque la batterie sera globalement moins volumineuse, il sera possible d'en augmenter la capacité ou de produire un smartphone plus fin.