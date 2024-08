La dernière fois qu'Apple a sorti des AirPods, c'était en 2021, avec les AirPods 3. Autant dire qu'il semble temps de voir arriver sur le marché une nouvelle génération. Et c'est ce qu'Apple compte faire, mais d'une façon bien particulière.

En effet, si l'on en croit le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, toujours très au fait des intentions d'Apple, des AirPods 4 sont bien en route. Et pour la première fois, ils devraient se décliner en deux versions : l'une qui serait une version de base, et une seconde plus haut de gamme.