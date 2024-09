boboss29

Beaucoup d’appareil rechargeable sont vendus sans cable, car souvent on l’a déjà en double (le cable USB-c est standard pour la recharge). Et si c’est pas le cas, il suffit de l’acheter… On ne peut pas pas prôner l’écologie et produire de matériaux inutile. Le tout c’est de le savoir à l’achat que le cable n’est pas dans la boite.