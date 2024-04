Beats revient dans la danse avec les Solo 4 et Solo Buds

Amélioration sensible par rapport au Studio Wireless 3, le Beats Studio Pro n'en est pas moins un casque en retard sur plusieurs points. Sa réduction de bruit active montre notamment des lacunes évidentes, particulièrement dans les basses, ce qui entrave nettement son isolation générale. De plus, le casque s'affiche comme assez pauvre en matière de réglages, puisque ne met en avant aucun ajustement type égaliseur, ni aucune fonction ergonomique poussée. De façon plus subjective, sa qualité sonore, très honnête, se heurte à une personnalité timide dans le bas du spectre. Le Studio Pro manque un peu d'impact et de puissance, malgré une certaine énergie.

À côté de cela, Beats propose des idées très innovantes, comme la double compatibilité Android/iOS. Caractéristique unique, elle permet d'intégrer des fonctions telles que l'appairage rapide, l'Audio Spatial, ou encore l'accès, la géolocalisation, cela pour les deux OS. De plus, ce casque jouit d'une ergonomique certes classique, mais complète et intuitive. Ces avantages vont de pair avec une connectique filaire complète, à la fois USB-C (interface 24 bits/96 kHz) et jack.

En affinant sa formule technologique, Beats pourrait transformer ce casque en une réussite. En l'état, le Studio Pro justifie difficilement son tarif très élevé.