Apple : les nouveaux intras Beats dévoilés par erreur par Amazon, voilà ce que l'on sait

La fiche produit d'Amazon, avant d'être bien évidemment supprimée, dévoilait de nombreux détails concernant les Beats Studio Buds Plus. Ces derniers auront une autonomie totale de 36 heures et prendront en charge l'audio spatial. Nous avions également pu découvrir qu'ils seront dotés de microphones plus grands que leurs prédécesseurs, ce qui pourrait potentiellement améliorer la qualité des appels. Pas moins de quatre tailles d'embouts auriculaires seront proposées, et ils auront une meilleure réduction de bruit active que les modèles sortis il y a deux ans.