Apple annonce les Beats Fit Pro à 200$, des écouteurs sportifs sans-fil à réduction active de bruit

Si nous devions comparer les Beats Fit Pro, il ne serait pas incohérent de les voir comme des « AirPods Pro pour le sport », grâce avant tout au maintien annoncé et à leur confort. Il faut dire qu'ils ont beaucoup en commun. Beats by Dre a annoncé que ses nouveaux écouteurs sans-fil sportifs sont dotés de la technologie de réduction active de bruit, ainsi que d'Adaptive EQ (adaptant le son à la morphologie de l'oreille) et de l'audio spatial, qui déplace le son selon les rotations de votre tête.