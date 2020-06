Powerbeats Pro, pas de nouveaux modèles, mais quatre nouveaux coloris pour le 9 juin

Dès le 9 juin, on pourra ainsi mettre la main sur des exemplaires « Jaune Printemps », « Rose Nuée », « Rouge Lave » et « Bleu Glacier ».

Pour la marque, il s'agit plutôt de décliner les Powerbeats Pro en quatre nouveaux coloris, évidemment taillés pour l'été. À bord, on retrouve encore et toujours la puce Apple H1, sans oublier une recharge rapide Fast Fuel et la certification IPX4.