Pixel Buds 2 : un marchand ouvre les précommandes par erreur, révélant la fiche technique complète

Lors de leur présentation en octobre dernier, Google tablait sur une sortie au printemps — sans plus de précisions. Nous n’en savons pas vraiment plus sur ce point aujourd’hui, si ce n’est que la fiche technique des nouveaux écouteurs true wireless de Google a été rendue disponible dans son intégralité.

D’après le listing apparu sur le site d'Abt Electonics, les Pixel Buds 2 s’afficheront à 179 $, et seront disponibles en noir, blanc, corail et menthe.

Résistants à la sueur et à l’eau (la certification exacte n’a pas été communiquée), les Pixel Buds 2 devraient aussi offrir une batterie des plus correctes. Lors de son événement d’octobre dernier, Google tablait sur une autonomie de cinq heures d’écoute ininterrompue. Grâce au boîtier de recharge, on peut espérer tirer 24 heures d’endurance de ce nouveau modèle.

Les précédents Pixel Buds n’avaient pas traversé l’Atlantique pour arriver jusqu'en France, mais ce nouveau modèle pourrait, lui, bien faire le voyage.

Une page en français pour les écouteurs a en effet été publiée, et on peut d’ores et déjà s’inscrire sur la liste d’attente afin d’être notifié lorsque la date de sortie et le prix en euros seront connus.