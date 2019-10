Made By Google 2019 : lancement des Pixelbook Go et modernisation des Pixel Buds

© Google

Pixelbook Go : un laptop endurant et plus accessible

© Google

Lire aussi :

Les spécifications et photos officielles des Pixel 4 et 4XL en fuite à la veille du lancement



© Google

Des Pixel Buds encore plus discrets

© Google

Lire aussi :

Emmanuel Macron presse Google de respecter le nouveau droit voisin pour la presse



© Google

Deux produits qui, jusqu'à présent, n'ont jamais traversé l'Atlantique pour se frotter au public européen. L'occasion d'un changement de stratégie ? Google n'en a rien dit aujourd'hui.Contrairement à son aîné le Pixelbook et son étiquette de 999 $, ce nouveau modèle affublé d'un « Go » fait démarrer les enchères à 649 $. Aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment.Pour ce tarif, les futurs clients accéderont à une configuration de base sur leur ordinateur portable. Il s'agit d'un13 pouces tactile, doté — promet Google — du même clavier que le Pixelbook originel (qui avait été particulièrement apprécié par le passé). Il se dotera d'un processeur Intel Core m3, de 8 Go de RAM et de 64 Go de stockage.Une configuration qui peut bien entendu être gonflée pour atteindre un Intel Core i7, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, pour un tarif encore inconnu à l'heure où sont écrites ces lignes.Conformément aux fuites publiées il y a quelques jours par 9to5Google, le Pixelbook Go se dotera d'un revêtement inférieur gaufré plutôt atypique.Un an après les Pixel Buds originaux, et conformément aux rumeurs qui courraient ces derniers jours, Google inaugure les Pixel Buds 2 : des écouteurs true wireless intégrant — bien entendu — Google Assistant.Pensés comme les compagnons idéaux pour un Pixel 4, les Pixel Buds possèdent une autonomie identique aux AirPods — à savoir 5 heures par charge. Grâce à leur boîtier de charge sans-fil, ils peuvent tenir près de 24 h sans avoir à être branchés sur secteur.Les Pixel Buds seront disponibles aux États-Unis pour 179 $ courant 2020. Sans plus de précisions.