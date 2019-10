Les specs et photos officielles des Pixel 4 et 4XL en fuite à la veille du lancement

Un smartphone connu de tous des semaines avant sa sortie



Une fiche technique solide pour un smartphone haut de gamme de 2019



Que restera t-il à Google à annoncer lors de son évènement programmé demain à 16H ? Les prochains smartphones de la marque ont été dévoilés sous toutes les coutures grâce à de multiples leaks et l'on connait presque tout des deux Pixel 4 et Pixel 4 XL.Si nous vous avions partagé il y a quelques jours les principales caractéristiques des appareils, qui avaient prétendument fuité sur Internet, la chaine de magasins Best Buy Canada enfonce le clou et vient de publier par erreur des rendus officiels et la liste complète des spécifications techniques.Comme prévu, le Pixel 4 possédera un écran Full HD+ Oled de 5.7 pouces, alors que le XL sera d'une taille de 6.3 pouces et d'une résolution Quad HD+ Oled. La batterie du Pixel 4 sera de 2 800 mAh, une capacité plus faible que le précédent modèle, là où le Pixel 4 XL passe d'une batterie de 3 430 mAh à 3 700 mAh.Les deux nouveaux modèles intégreront également un processeur Qualcomm Snapdragon 855, qui équipe la plupart des modèles haut de gamme cette année, et passent à 6 Go de RAM au lieu de 4 sur les Pixel 3. Le stockage débutera à 64 Go pour les deux appareils et ils seront disponibles en trois coloris noir, blanc et corail.S'il n'y avait plus de doute possible, cette fiche technique confirme également le double capteur photo à l'arrière avec un grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 16 mégapixels. La résolution vidéo 4K est également de la partie. La caméra frontale ne change pas et reste quant à elle bloquée à huit mégapixels avec une résolution vidéo de 1080p comme le précédent smartphone Pixel.Le déverrouillage par reconnaissance faciale est également annoncé. Google avait communiqué sur ce système de sécurité il y a quelques mois déjà, ainsi que sur le système de navigation par gestes sans toucher l'écran et qui tire parti du projet Soli, appelé ici Motion Sense.Rendez-vous demain sur Clubic pour découvrir toutes les annonces Google autour de ses gammes Pixel et Google Nest.