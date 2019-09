Le Motion Sense, contrôle gestuel du Google Pixel 4, fonctionnerait sur 9 applications au lancement

YouTube et Spotify compatibles

Amazon Music

Deezer

Google Play Music

iHeartRadio

Pandora

Spotify

Spotify Stations

YouTube Music

YouTube

Google met le paquet sur ses capteurs frontaux

Source : 9To5Google

Il y a quelques semaines, Google annonçait que ses smartphones Pixel 4 bénéficieraient de Motion Sense , une fonctionnalité permettant de contrôler son smartphone sans même le toucher, uniquement avec des gestes. De plus amples informations sur cette option nous parviennent par l'intermédiaire deIl semble que Motion Sense ne fonctionne qu'avec une sélection spécifique d'applications. Au lancement, elles devraient être neuf à supporter cette option :Sans surprise, on retrouve bon nombre de services Google dans cette liste. Alors qu'on pensait Google Play Music quasi abandonné au profit de YouTube Music, il apparaît que les développeurs de la firme de Mountain View continuent de suivre la plateforme. On remarque également qu'il ne s'agit ici que d'applications de streaming musical ou de radio. La fonctionnalité devrait ainsi permettre de changer de chanson ou de modifier le volume quand on a les mains prises, en cuisinant par exemple. En annonçant Motion Sense , Google a dans le même temps officialisé son radar Soli, sur lequel il planche depuis des années. C'est lui qui va analyser les mouvements et gestes de la main de l'utilisateur et aider le logiciel à comprendre l'action qu'il doit exécuter en réponse.Le scanner 3D qui équipera le Pixel 4 va aussi lui permettre de proposer ce qui sera sans doute la reconnaissance faciale la plus sécurisée et efficace jamais aperçue sur un smartphone Android. Google explique que le déverrouillage de l'appareil pourra s'effectuer sous plusieurs angles (téléphone plus bas que le visage par exemple) et positions différentes (téléphone à l'envers). De quoi faciliter également les paiements mobiles.