La décision de Samsung fait suite à l’annonce récente de SoftBank, un fonds d’investissement japonais, qui a déclaré son intention d’investir 2 milliards de dollars dans Intel. Cette annonce avait entraîné une hausse significative du cours de l’action Intel. Le géant américain est en effet confronté à une concurrence grandissante dans le domaine des puces, et rencontre des difficultés ces dernières années. L'arrivée sur le marché des ordinateurs de concurrents comme Qualcomm et ses Snapdragon X Plus et Elite n'a pas fait du bien au numéro 1 des processeurs pour PC.

Si Samsung semble certain de son projet d'investissement, le groupe sud-coréen envisage également un partenariat avec Amkor, une entreprise américaine spécialisée dans l’emballage de semi-conducteurs.