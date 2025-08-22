Le géant coréen envisagerait d’entrer au capital d’Intel pour se prémunir des droits de douane américains, conformément aux attentes de l’administration Trump. Une manœuvre qui sécuriserait l’accès de Samsung au marché US tout en offrant à Intel, en posture délicate, un appui industriel et financier.
Tarifs punitifs ou alliance stratégique ? Pour contourner les droits de douane brandis par Donald Trump, Samsung envisage un pari audacieux : investir directement dans Intel. L’objectif du Coréen est de répondre aux injonctions de Washington en faveur d’investissements industriels locaux, sécuriser son accès au marché américain et, aussi, éviter des surcoûts à l’importation sur le territoire US que l’administration prévient d’infliger aux récalcitrants.
Trump veut renforcer l'industrie américaine
Afin d'éviter cela, Apple a notamment opté pour des investissements massifs à hauteur de 500 milliards de dollars. De son côté, Samsung réfléchit activement à investir dans Intel, alors même que TSMC a annoncé la construction d'une troisième usine dans le pays, après celle de l'Arizona.
L’investissement potentiel de Samsung dans Intel pourrait contribuer à renforcer l’industrie américaine des semi-conducteurs. L'objectif étant de réduire la dépendance aux chaînes d’approvisionnement étrangères. D'autres acteurs majeurs du secteur, tels que NVIDIA et AMD, qui ont également exprimé leur intention d’accroître leurs investissements locaux.
Une décision suite à l'annonce de SoftBank
La décision de Samsung fait suite à l’annonce récente de SoftBank, un fonds d’investissement japonais, qui a déclaré son intention d’investir 2 milliards de dollars dans Intel. Cette annonce avait entraîné une hausse significative du cours de l’action Intel. Le géant américain est en effet confronté à une concurrence grandissante dans le domaine des puces, et rencontre des difficultés ces dernières années. L'arrivée sur le marché des ordinateurs de concurrents comme Qualcomm et ses Snapdragon X Plus et Elite n'a pas fait du bien au numéro 1 des processeurs pour PC.
Si Samsung semble certain de son projet d'investissement, le groupe sud-coréen envisage également un partenariat avec Amkor, une entreprise américaine spécialisée dans l’emballage de semi-conducteurs.
Samsung peut-il s'éviter les foudres de Trump ?
L’éventuel investissement de Samsung dans Intel pourrait s’avérer mutuellement bénéfique. Il permettrait à Intel de renforcer sa position face à ses concurrents, notamment Qualcomm et TSMC. En même temps, Samsung gagne une opportunité de se conformer aux attentes de l’administration américaine et d’éviter d’éventuels droits de douane excessifs.