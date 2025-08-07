Voilà une décision qui en dit long sur l'état actuel de l'industrie. L'accord verra l'usine Samsung d'Austin, au Texas, produire des composants pour Apple. Mais ne vous y trompez pas : il ne s'agit pas des processeurs principaux de la série A, qui restent le domaine de TSMC. Les regards se tournent plutôt vers les futurs capteurs photo de l'iPhone, un domaine où Samsung, avec sa technologie ISOCELL, se pose en concurrent direct de Sony, le fournisseur historique d'Apple.

On assiste ici à une manœuvre de diversification d'une grande finesse. En se tournant vers son rival, Apple ne fait pas qu'un choix technique, il construit une alternative crédible pour un composant vital. Ces manoeuvres de diversifications sont loin d'être une nouveauté pour la marque qui enchaine les annonces (et non-annonces) du même genre depuis quelques années. Citons pêle-mêle : des usines en Inde, au Brésil ou au Vietnam pour s'affranchir de la Chine, la production de ses propres puces et modem 5G ou encore le sourcing d'écrans d'iPhone chez LG et BOE (alors que Samsung est resté un moment le fournisseur principal du fait de sa maîtrise de la technologie OLED)