Apple cherche à ménager la chèvre et le chou dans sa stratégie industrielle. D’un côté, l’entreprise réduit progressivement sa dépendance à la Chine pour limiter les risques géopolitiques et économiques. De l’autre, elle continue de collaborer étroitement avec le pays, qui reste essentiel pour garantir des volumes élevés et des standards de qualité.

Malgré des conditions de travail plus que discutables, les usines chinoises offrent des infrastructures matures et un réseau dense de fournisseurs capables de répondre aux exigences complexes d’Apple. En 2024, 85 % des iPhones étaient encore fabriqués en Chine, contre 96 % deux ans auparavant. Tim Cook lui-même a souligné l’importance de la Chine pour Apple.

Ce partenariat va au-delà de la fabrication. La Chine représente également un marché colossal pour Apple, avec plus de 73 milliards de dollars générés en 2023, soit près de 19 % du chiffre d’affaires global de l’entreprise. Ces deux dimensions – production et consommation – expliquent pourquoi Apple ne peut pas se permettre de tourner définitivement le dos à ce pays.