Et ce n'est pas étonnant si Apple est la société américaine qui souffre le plus de l'annonce des droits de douane. En effet, sa chaîne d'approvisionnement dépend très fortement de la Chine, avec une bonne partie de la fabrication et de l'assemblage effectué au sein de l'empire du Milieu. Or, la nouvelle offensive de Donald Trump tend de plus en plus à se muer en une confrontation commerciale entre la Chine et les États-Unis.

Après la première salve lancée par Washington, Pékin a répondu par des contre-mesures qui ont profondément irrité Donald Trump. Aujourd'hui, le locataire de la Maison Blanche menace son rival de faire monter les droits de douane à 104%, ce qui serait une catastrophe pour Apple si jamais ces paroles venaient à se matérialiser en législation effective. Autant dire qu'Apple va suivre avec inquiétude les prochains jours.