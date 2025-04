PEPSIMAX

Enfin des trucs comme Meta avaient presque doublé en 2024, alors…C’est monté tellement trop haut que les voir perdre 10% me fait ni chaud ni froid…on nous a déjà fait le coup plusieurs fois ces dernières années et puis après cela remonte encore plus haut…je ne marche plus…Et s’ils pouvaient s’écrouler cela me ferait plaisir de voir tous ces fonds souverains, investisseurs requins, Blackrock et autres fonds du Moyen Orient se péter la gueule…