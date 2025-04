La riposte à laquelle le gouvernement et l'Union européenne réfléchissent se fera en deux temps. Le premier temps, à la mi-avril, sera une réponse précise aux droits de douane sur l'aluminium et l'acier. La deuxième partie, à la fin du mois d'avril, sera elle une riposte beaucoup plus massive sur les productions et les services, moment où les GAFAM pourraient donc être attaqués.

« Nous avons aujourd'hui toute une batterie d'outils et nous sommes prêts à cette guerre commerciale » a précisé Sophie Primas. Mais du côté de l'Union européenne, d'autres voix appellent à plus de mesure, à l'image de la patronne de la BCE, Christine Lagarde, qui souhaite éviter l'escalade tarifaire. Alors, qui prévaudra ?