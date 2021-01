Les USA suspendent "indéfiniment" leur surtaxe douanière à l'encontre de la France

La nouvelle administration américaine, portée par le prochain président Joe Biden, devra prendre le relais, et on ignore encore quelle position le prochain gouvernement de Washington adoptera face à la France et aux autres pays ayant décidé d'appliquer leur propre taxe. Ce qui est certain, c'est qu'il vaudrait mieux qu'un accord global puisse être trouvé. Sinon, il n'y aura que des perdants.