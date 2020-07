Taxe GAFA : une annonce des sanctions américaines contre la France imminente ?

Depuis plusieurs mois, la France et les États-Unis jouent au chat et à la souris. Paris milite et porte sur ses épaules le poids de l'idée d'une taxation internationale des grandes entreprises du numérique, qui reste l'idée de départ de Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, qui ne souhaitent faire de la taxation nationale qu'une étape vers une taxe mondiale. Mais il faut pour cela que les membres de l'OCDE trouvent un accord ferme et définitif.