Démarchage téléphonique : le parlement donne son feu vert contre les appels abusifs... ce qu'il faut retenir

Un décret viendra, en outre, préciser les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale téléphonique non sollicitée par le consommateur pourra être menée. Les opérateurs qui tentent de joindre les consommateurs devront aussi utiliser un dispositif d'authentification permettant de "confirmer l'authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant." L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et les opérateurs télécoms pourront suspendre toute ligne coupable d'un démarchage abusif.