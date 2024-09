Les appels indésirables incarnés par ces individus malveillants qui se font passer pour votre conseiller bancaire, et si c'était bientôt fini ? C'est tout l'ambition du législateur et des opérateurs français, qui déploient enfin le Mécanisme d'Authentification des Numéros (MAN). Cette innovation, qui entre en vigueur ce 1er octobre 2024, pourrait marquer un tournant dans la lutte contre le démarchage abusif et les arnaques téléphoniques. On vous explique ce qu'il change.