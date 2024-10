Mise en place par les autorités, l'initiative d'une numérotation unique du 0 800 112 112 vise à simplifier la communication entre les services de secours et la population. Que ce soit les pompiers, le SAMU ou la gendarmerie, tous utiliseront ce numéro pour vous contacter. Le but est de rendre l'identification claire et sans ambiguïté. Plus besoin de se méfier ou d'hésiter à décrocher quand ce numéro s'affiche sur votre écran.

Ce changement ne modifie en rien les numéros d'urgence habituels. Le 15, le 17, le 18 et le 112 restent actifs et doivent toujours être utilisés en cas de besoin. Le nouveau numéro sert uniquement aux services d'urgence pour vous joindre. Un petit conseil : ajoutez-le dès maintenant à vos contacts sous l'intitulé « Services d'urgence ». Ainsi, vous saurez immédiatement que l'appel est important et qu'il faut décrocher. Et si jamais vous manquez l'appel ? Pas de panique, les services laisseront un message avec les instructions nécessaires pour les recontacter.