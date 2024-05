Démarchage téléphonique : voici comment vous pouvez facilement signaler les appels frauduleux

C'est ce qu'on appelle un ravalement de façade en règle pour le 33700, lancé en 2008 à l'initiative de Luc Chatel, alors secrétaire d'État à la consommation, ce numéro court était à l'origine destiné à signaler les SMS indésirables que les utilisateurs recevaient sur leurs mobiles. Un dispositif qui a fait ses preuves et s'est étendu aux appels dont personne ne veut : le démarchage téléphonique, qui gâche les repas ou les week-ends d'un français sur 3.

Le 33700 dans sa nouvelle version n'est pas qu'esthétique. Le service se dote de 3 outils destinés à rendre son utilisation plus simple et efficace pour les usagers. Mais si la forme change, le fond, lui reste le même : « agir efficacement contre les messages et les appels indésirables et mieux protéger les consommateurs » selon l'af2m, l'Association française pour le développement des services et usages Multimédias Multi-opérateurs, qui annonce ces changements.