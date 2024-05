"Pandora", cette opération d'Europol qui a permis de démanteler un réseau de centres d'appels frauduleux

Et c'est presque un hasard si Europol a pu démanteler ce réseau. C'est grâce à la réactivité d'un guichetier d'une banque allemande. Alerté par un client qui venait d'effectuer un retrait de 100 000 euros en espèces sonnantes et trébuchantes, l'employé a flairé l'arnaque et a aussitôt prévenu la police, après avoir compris que le client était sous la menace d'un faux policier. L'opération Pandora venait de commencer. Après avoir arrêté les escrocs, la Polizeipräsidium Freiburg (le commissariat de police de Fribourg) a mené l'enquête à partir de la mise sur écoute de la ligne téléphonique de la victime. En 48 heures, ils ont pu dénombrer près de 30 000 appels frauduleux.



Par la suite, l'enquête, confiée à l'Office national de la police criminelle et l'Office fédéral de la police criminelle, ont découvert d'autres techniques d'extorsion. Les escrocs se faisaient passer pour des proches, des employés de banque, des agents du service client ou même des policiers. Ils utilisaient diverses tactiques de manipulation pour choquer, menacer ou mettre la pression afin d'escroquer leurs victimes. Au programme, de fausses promesses de gains à la loterie, des opportunités d'investissement fictives, des demandes de recouvrement de créances inexistantes, des fraudes par carte prépayée et des appels surprise, prenant les victimes souvent au dépourvu, qui tombent plus facilement dans le piège de l'extorsion de fonds.