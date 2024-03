Démarchage téléphonique : 310 000 euros d'amende pour cette société qui n'avait aucun droit d'utiliser vos données

Le démarchage téléphonique est déjà bien assez pénible comme ça (on le pense toutes et tous), alors si en plus celui-ci ne se fait pas dans des conditions très légales, c'est encore plus problématique. La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a officialisé, mardi 5 mars 2024, la sanction prononcée à l'encontre de l'entreprise Foriou, qui utilisait des données obtenues auprès de courtiers, sans avoir eu la preuve que leurs propriétaires avaient valablement consenti au démarchage.