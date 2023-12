Démarchage téléphonique : inscrivez-vous vite sur Bloctel, la répression des fraudes distribue enfin des amendes !

Les raisons semblent être une méconnaissance du dispositif, et un manque de volonté des entreprises à suivre leurs obligations légales. Une explication possible à ce non-respect de la part des entreprises est que lorsqu'elles veulent vérifier plus de 100 000 numéros par an, elles doivent payer un abonnement auprès du site Bloctel, qui va jusqu'à 16 000 € par an pour un usage illimité. Elles préfèrent sans doute risquer l'amende, sachant que les contrôles de la répression des fraudes ne sont pas si courants que ça.