Démarchage frauduleux : sans vergogne, ils arnaquent des personnes âgées en pleine période de Noël !

La mairie ne se contente pas de protéger les seniors contre les fraudes mais leur offre également une expérience culturelle. Les personnes âgées de 70 ans et plus sont invitées à assister gratuitement au spectacle Joséphine Baker, Paris mon amour, à l'Opéra de Limoges les 14 et 15 décembre. Les inscriptions ont débuté le 13 novembre aux mêmes lieux et horaires que pour les colis de Noël, avec la nécessité de présenter une carte d'identité et un justificatif de domicile.