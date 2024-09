Depuis son lancement, SignalConso est régulièrement consultée. En 2023, elle affichait déjà 500 000 signalements sur le Web. Et pour cause. Elle permet de centraliser les informations, de repérer les tendances et d'identifier rapidement les sites problématiques. C'est un outil précieux pour les autorités, qui peuvent ainsi concentrer leurs efforts sur les cas les plus urgents.

Pour les consommateurs, c'est aussi un moyen de se faire entendre et d'agir concrètement contre les fraudeurs. Chaque signalement compte et contribue à sécuriser le secteur du commerce en ligne. Comme quoi, parfois, rapporter, c'est bien.

Pour autant, rien ne nous empêche d'adopter des automatismes pour éviter les arnaques en ligne. Lorsque vous vous apprêtez à commander sur un site de e-commerce, vérifiez bien qu'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés, et depuis quand. N'hésitez pas à chercher des avis d'autres consommateurs sur la Toile. Enfin, assurez-vous que le paiement est sécurisé. Et n'oubliez pas que si une offre est trop belle pour être vraie, c'est qu'elle ne l'est sûrement pas.