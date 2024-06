Voici pourquoi vous devez redoubler de vigilance sur Vinted ou Leboncoin si vous êtes adepte de la seconde main

Pas étonnant que les douanes aient atteint des sommets en matière de saisies de marchandises illégales l'année dernière. Dans les colonnes du site Le Parisien, Michael Lachaux, directeur régional des douanes de Picardie, explique que les fraudeurs ont massivement adopté une nouvelle technique pour écouler leurs produits. Exit les importations massives de contrefaçons en une seule fois, trop risquées à contrôler. Désormais, les trafiquants fractionnent leurs approvisionnements en une multitude de petits colis envoyés par la poste. Cette stratégie diminue fortement les chances de se faire prendre, les douaniers étant rapidement dépassés par le flot incessant de milliers de paquets à scanner. De quoi tordre le cou à l'idée reçue selon laquelle « plus c'est gros, mieux ça passe ».

Le tout est ensuite reconditionné dans des ateliers clandestins avant d'être revendu à la sauvette sur les sites de e-commerce comme Vinted ou Leboncoin. Les escrocs utilisent de faux comptes au nom d'un Monsieur Tout-le-Monde pour tromper l'acheteur. Dans leurs annonces mensongères, ils prétendent par exemple revendre un article « jamais porté » avec un prétexte bidon. Et pour cause : avec la crise qui frappe de plein fouet le pouvoir d'achat, de plus en plus de consommateurs n'hésitent pas à se rabattre vers ces produits de contrefaçon à bas coût, qu'ils soient neufs comme les répliques de maillots de l'Euro 2024, ou d'occasion comme les fringues ou baskets de marques contrefaites. Ce cercle vicieux est alimenté par la demande.

Pourtant, ces sites de e-commerce, parmi les plus populaires, sont désormais soumis à des obligations bien précises, comme Vinted qui se plie aux exigences de l'UE en étant plus transparent, notamment sur les prix et les droits des acheteurs. Autant dire que cela ne semble pas faire trembler les contrebandiers.