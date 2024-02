Vinted : arnaque au colis vide ou à la contrefaçon, dans son succès, la plateforme a zappé la malhonnêteté de l'Humain

Et là où il est possible de parler d'escroquerie, c'est que les vendeurs sont beaucoup moins bien protégés que les acheteurs (les clients) dans la politique générale de l'entreprise, ce qui encourage les acheteurs véreux à renouveler leur méfait. Un conseil donc, lorsque vous envoyez un colis par Vinted, filmez chacune des étapes du processus, et conservez bien toutes les preuves d'achat des objets que vous revendez, et celles du transporteur.