Bercy veut s'attaquer aux méthodes douteuses de dropshipping des influenceurs

De plus en plus d'internautes se saisissent de leur clavier ou de leur mobile pour crier leur colère sur les réseaux. Et de plus en plus, celle-ci se porte sur les influenceurs, dont certains comptent des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés sur des plateformes comme Instagram , TikTok ou Snapchat . Plusieurs d'entre eux sont en effet accusés de tromper leur communauté en se livrant à des posts sponsorisés ou des partenariats agissant comme le relais de sites internet de e-commerce aux pratiques plutôt douteuses, à la frontière entre la légalité et l'illégalité, mais pas encore officiellement régulées. Bercy a décidé de taper du poing sur la table, pour réguler ce que l'on appelle le « dropshipping ».