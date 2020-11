Wish, suspecté de "pratiques commerciales trompeuses", risque des millions d'euros d'amende

Depuis plus d'un an, les enquêteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont enquêté sur les pratiques de la société américaine Contextlogic Inc., basée à San Francisco, qui exploite le site aux millions de visites mensuelles, Wish.com. L'administration française accuse le site de pratiques commerciales trompeuses et le soupçonne de contrefaçon. Elle annonce, ce lundi 30 novembre, avoir transmis ses conclusions au Procureur de la République rattaché au tribunal judiciaire de Paris.