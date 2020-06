La Commission européenne préparerait une plainte antitrust contre Amazon

La Commission voulait être sûre de son fait, à savoir si Amazon profite ou non de son double rôle de vendeur et de marketplace. De juge et partie, en somme. L'entreprise vend en effet des produits en tant que détaillant, sur son site, et met sa place de marché (marketplace) à disposition de vendeurs tiers, indépendants, qui peuvent proposer leurs propres produits aux clients d'Amazon.