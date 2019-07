Amazon : la Commission européenne ouvre une enquête pour d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles

(Crédits : Ink Drop / Shutterstock.com)

Amazon récolte en permanence des informations sur les vendeurs de sa marketplace

Cette fois, c'est officiel. Dans le viseur de la commissaire à la concurrence Margrethe Vestager, comme tous les autres géants du numérique d'ailleurs,fait l'objet d'une « enquête approfondie » de la Commission européenne, qui va se pencher sur lesde la firme de Jeff Bezos. En jeu ? Savoir si elle profite (ou pas) de son double rôle de vendeur et de marketplace.Comme vous le savez, Amazon possède une double casquette. Elle vend des produits en tant que détaillant sur son site d'une part, et met à disposition de vendeurs tiers indépendants sa place de marché (marketplace) d'autre part, permettant à ces vendeurs d'utiliser Amazon pour vendre directement aux consommateurs.Si dans l'esprit, et pour grossir le trait, les vendeurs peuvent se satisfaire de cette opportunité,Au terme de son enquête préliminaire,pour collecter des données sensibles sur les détaillants de sa marketplace, leurs produits, mais aussi les transactions réalisées avec des clients.En menant désormais une enquête approfondie, l'institution de l'UE examinera les accords types conclus entre Amazon et les vendeurs de sa place de marché afin de savoir comment l'utilisation par la société, en tant que détaillant, deaffecte la concurrence.La Commission devra également déterminer, ce petit bouton d'achat jaune qui place directement le produit dans votre panier, bouton qui offre un avantage considérable aux vendeurs qui en bénéficient.Si les pratiques anticoncurrentielles craintes sont avérées, Amazon tomberait sous le coup des articles 101 et 102 du traité sur le fondement de l'Union européenne et risquerait de se voir infliger une amende pouvant grimperde son chiffre d'affaires annuel.