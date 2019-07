Selon la justice US, Amazon est responsable en cas de produit défectueux issu de vendeurs tiers

(Crédits : Ioan Panaite/Shutterstock.com)

Amazon avait obtenu gain de cause dans un premier temps

Les produits vendus par des tiers, une activité majeure pour Amazon

Voilà une décision de justice qui risque de ne pas plaire à. La troisième Cour d'appel fédérale de Philadelphie aux États-Unis a rendu un arrêt, cette semaine, par lequel elle affirme quequi passent par sa marketplace.Cette décision vient à l'encontre de celle prononcée par, prise suite une plainte d'Heather Oberdof. Cette dernière avait été blessée à l'œil et avait perdu ses lunettes après avoir été attaquée par un chien dont la laisse, vendue sur la place de marché d'Amazon, était défectueuse et avait rompu.La victime avait poursuivi la firme de Jeff Bezos en 2016, mais n'avait pas obtenu gain de cause, le tribunal se basant sur la loi de la Pennsylvanie en la matière.Alors forcément, la décision prise en appel, dirigée cette fois contre Amazon, pourrait à terme avoir d'importantes conséquences. Chez le géant américain,. Ces derniers peuvent vendre leurs marchandises sur le site de la société et stocker leurs produits dans ses entrepôts. Au dernier trimestre, cette seule branche a rapportéPour l'instant, Amazon n'a pas officiellement réagi. L'affaire sera renvoyée devant la juridiction inférieure, qui devra confirmer la thèse défendue en appel. Auquel cas, cela pourrait constituer une jurisprudence capitale dans l'histoire récente de la société.