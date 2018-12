Nettoyage de faux avis, licenciements : Amazon s'attaque aux marchands frauduleux

Un entrepôt Amazon (Crédit : Getty Images)

Des vendeurs d'Amazon littéralement sabotés

Des pratiques qu'Amazon a tout intérêt à faire cesser

En qualité de marketplace, Amazon autorise des marchands tiers à vendre leurs produits sur sa plateforme. Ce sont ainsi des milliers d'entreprises qui se retrouvent en concurrence sur le site du géant américain. Et une trop forte concurrence peut parfois pousser à employer des procédés douteux pour ternir la réputation de son adversaire. C'est contre cette pratique, répandue sur son marché, qu'Amazon lutte activement depuis plusieurs semaines. Et les premiers effets sont sans appel : suppression d'avis, licenciements et restriction d'accès aux données.Trois méthodes principales ont été utilisées par certains vendeurs pour nuire à leurs concurrents. La première consiste àen améliorant la notation de ses propres produits ou en postant des avis négatifs sur des pages concurrentes, histoire de rebuter le client face à un achat potentiel. Pour tenter d'enrayer le phénomène, bien qu'il soit difficile à contenir, Amazon a procédé à laLa seconde pratique est moins visible mais au moins aussi efficace : il s'agit de. Certains employés Amazon, notamment positionnés en Chine et en Inde, ont reçu despour fournir des données de vente Amazon à des marchands, donnant ainsi un avantage au vendeur sur ses concurrents. Amazon annonce avoir, comme les mots-clés liés aux tendances ou bien les performances de certains produits. L'entreprise a procédé auEnfin, certains vendeurs sont parvenus àdu site en achetant des comptes de grossiste utilisés pour modifier les pages des produits de certains concurrents pour nuire à leurs ventes.Le risque pour Amazon est devers d'autres plates-formes comme eBay, Walmart ou Shopify. Un manque à gagner énorme pour le géant américain, puisque 6 vendeurs en ligne sur 10 déclarent faire au moins 61% de leur chiffre d'affaires sur la marketplace Amazon.com. La firme de Jeff Bezos a donc tout intérêt à stopper ou à limiter ces pratiques si elle veut rester en position de force.