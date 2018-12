Amazon s'intéresse aux aéroports pour étendre ses magasins sans caisse

Hadrian / Shutterstock.com

7 magasins ouverts, les prochainsdans des aéroports américains

Un enjeu important en termes de fréquentation

Leader mondial et incontesté de la vente en ligne, Amazon s'évertue à viser le plus grand nombre de consommateurs possible, notamment en renouvelant l'offre Amazon Go, sa chaîne de magasins où l'on fait ses courses sans passer à la caisse.Et si les boutiques de Seattle, San Francisco et Chicago s'adressent principalement aux employés travaillant dans le secteur, les futurs espacesdevraient viser une clientèle voyageuse. Déjà, des représentants d'Amazon ont pu s'entretenir avec les responsables de différents aéroports afin de discuter d'une possible implantation.Même si pour l'heure aucun contrat ne semble arrêté et signé, du côté des aéroports, une chose est sûre : Amazon devra se présenter avec une offre compétitive pour obtenir sa place. Les représentants d'Amazon n'ont quant à eux souhaité faire aucun commentaire sur le ce projet.Les boutiques de l'enseigne Amazon Go proposent aux clients de scanner leurs produits avec leur téléphone avant de quitter le magasin sans passer à la caisse, puis de recevoir la facture et d'être débités directement grâce à leur téléphone. Reste encore à détermine comment adapter cette offre au contexte d'un aéroport.Une étude est encore en cours à propos de ce challenge, surtout lorsque l'on sait que les 12 aéroports les plus importants des Etats-Unis comptabilisent plus de 350 millions de voyageurs chaque année.Quoi qu'il en soit, certains responsables sont très enthousiastes à l'idée d'accueillir cette initiative : un manager de l'aéroport international de Dallas n'a pas hésité à envoyer un mail au vice-président du projet afin de lui proposer un partenariat et de devenir le premier aéroport proposant le service Amazon Go.