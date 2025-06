En 2023, le géant des logiciels se séparait de 10 000 de ses employés après avoir embauché à foison pendant la pandémie. Elle a réitéré en 2024, en réduisant les effectifs de ses équipes Xbox suite au rachat d'Activision Blizzard. Plus récemment, en mai, Microsoft a frappé un grand coup en licenciant pas moins de 6 000 personnes, soit 3 % de sa main-d'œuvre, principalement dans les équipes liés aux produits et à l'ingénierie. Une décision stratégique, selon l'entreprise, visant à s'adapter à « une place de marché dynamique ». Et ce n'est visiblement pas fini.