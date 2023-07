Microsoft et ses vagues de licenciements, ça ne semble pas s'arrêter

Car, après consultation, le géant de la tech a finalement confirmé les allégations du média américain. « Les ajustements organisationnels et de main-d'œuvre sont une partie nécessaire et régulière de la gestion de nos activités. Nous continuerons à donner la priorité et à investir dans des domaines de croissance stratégiques pour notre avenir et pour soutenir nos clients et nos partenaires », a ainsi répondu un porte-parole de l'entreprise.

Ces licenciements ont touché plusieurs divisions de Microsoft, allant des ventes au marketing en passant par le service clientèle. La direction n'a pas souhaité communiquer le nombre de personnes affectées par ces décisions ni s'il devait y avoir dans un prochain avenir de nouveaux limogeages. Le groupe américain publiera ses résultats financiers du prochain trimestre à la fin du mois.