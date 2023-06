IA : pourquoi Microsoft et OpenAI font face à un procès à 3 milliards de dollars

Au-delà de cette première indélicatesse, les plaignants indiquent qu'en récupérant toutes ces données, les deux entreprises peuvent connaître absolument tout de leur intimité. À l'aide de ces informations, « les défendeurs pourraient établir un profil détaillé des modèles de comportement des utilisateurs, y compris, mais sans s'y limiter, où ils vont, ce qu'ils font, avec qui ils interagissent, et quels sont leurs intérêts et leurs habitudes. »

Microsoft et OpenAI sont par ailleurs accusées d'avoir récupéré des informations confidentielles en violation de l'Electronic Communications Privacy Act (ECPA) et d'avoir intercepté des communications entre services tiers, contrevenant ainsi au Computer Fraud and Abuse Act (CFAA). Ils demandent en conséquence 3 milliards de dollars de dommages. Reste qu'il leur faudra prouver comment les torts allégués ont pu causer des problèmes nécessitant une telle somme !