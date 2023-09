OpenAI et Microsoft auraient-elles volé nos données personnelles pour entraîner leurs IA ?

OpenAI et Microsoft, leaders mondiaux de l'intelligence artificielle, sont une fois de plus poursuivies aux États-Unis. Deux ingénieurs logiciels accusent les sociétés d'avoir utilisé des informations personnelles volées à des centaines de millions d'internautes. Selon les plaignants, qui ont souhaité conserver leur anonymat, le but était simple : se servir de ces données pour former ChatGPT, DALL-E et d'autres systèmes d'IA générative.