Le New York Times estime que ChatGPT a été entraîné avec ses articles, le quotidien attaque OpenAI et Microsoft

Résultat, le New York Times est monté au créneau. La plainte déposée à Manhattan montre que le journal avait cherché à obtenir dès le mois d'avril « une résolution à l'amiable » avec Microsoft et OpenAI, sans résultat. Depuis, le média américain a décidé de se porter devant les tribunaux du pays, et réclame dorénavant plusieurs milliards de dollars de dommages et intérêts. Il exige par ailleurs que l'utilisation de son contenu par Microsoft et OpenAI soit interdite et que ses informations soient supprimées des bases de données de ces sociétés.

Le confit entre les deux partenaires et le New York Times avait été porté devant les yeux du public cet été quand on apprenait que le robot d'exploration d'OpenAI avait été bloqué par le journal. Le conflit qui débute devrait d'autant moins être une bonne source de publicité pour Microsoft et OpenAI que, dans le même temps, Apple négocie lui pour obtenir le droit d'utiliser les données des journaux contre monnaie sonnante et trébuchante.